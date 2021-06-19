Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar

Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler

Girne’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Yaralama ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.NA, M.P ve M.D mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

19 Haziran 2021 Cumartesi 13:15
270 Okunma
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen Zorla İnsan Kaçırma, Yaralama ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.N.A, M.P ve M.D mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı.

Kardeşler huzurda bulunan zanlı M.N.A'nın 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Girne’de, ev arkadaşı olan ayni adreste sakin Ş.K ile aralarında ev konusunda bulunan husumeti konuşmak maksadı ile adı edilenin rızası ile konuşmak maksadı ile Evliya Çelebi sokak üzerinde aracına bindirdikten sonra, Girne’de Kaşkar bölgesine konuşmaya gittiği bir esnada, Girne’de sakin M.D ve M.Pyi de bahse konu araca alıp aralarında çıkan tartışma neticesinde aracın kapılarını kilitleyip adı edileni Karşıyaka Parkının doğusunda bulunan yarım inşaata kaçırdıktan sonra elleri ve ayakları ile Ş.K 'nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurup tasarruflarında bulundurmuş oldukları henüz tespit edilemeyen kesici bir cisim ile sağ bacak kısmına sürtmek sureti ile adı edilenin yaralayıp ciddi şekilde darp ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine tahkikat başlattıklarını ve zanlıları 19 Haziran tarihinde tespit ederek tutukladıklarını söyledi.

Polis soruşturmanın devam ettiğini zanlıların yapmış oldukları sözlü beyanların araştırılacağını belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Barkın zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu
Yeni Başkanı Ramazan Gündoğdu
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Alıcılar satıcıyı ele verdi
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
Sahtekar sürücü soluğu mahkemede aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim