Adamına göre demokrasi ve TDP

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirince konu polise ve yargıya taşındı.

Mine Atlı ve ona destek olan pek çok kişi bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı haksızlık yapmakla suçladı.

Gündem Kıbrıs olarak iki tarafında bu sürece ilişkin açıklamalarını haberleştirdik. Kim ne söylediyse Gündem Kıbrıs olarak takipçilerimiz ile paylaştık.

Ne güzel demi…

Mine Atlı TDP’nin şuan için seçilmiş genel başkanı. Hali ile artık TDP ve TDP’lilerin yapacağı davranışlardan kendisi sorumludur partisi adına.

TDP’nin tek bir belediye başkanı vardır KKTC’de. 28 Belediyenin en büyüğü olan Lefkoşa Türk Belediyesi. Başkanı TDP’li Mehmet Harmancı’dır.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesini yönetirken hatalar yapmaktadır ve bizde bunları haber olarak takipçilerimiz ile paylaşmaktayız.

Ancak dün bir haber aldık, Harmancı bizi yaptığımız bir haberden ötürü mahkemeye vermiş ve dava etmiş. Resmi tebligat henüz elimize ulaşmadığı için dava konusunun ne olduğunu bilmiyoruz.

Ancak diyelim ki yaptığımız bir haberi beğenmedi veya direk yalan olduğunu düşündü. Arayıp “arkadaşlar bu haber doğru değil, doğrusu budur” da demedi.

Veya konuya ilişkin kendi görüşünü ileten bir metin göndermedi bize. Eğer göndermiş olsaydı onu da pek ala yayınlayabilirdik. Tıpkı TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın tüm açıklamalarını yayınladığımız gibi…

Harmancı’nın ego sorunları ile burada uğraşacak değilim. Günü geldiğinde mahkemede hesaplaşırız. Benim esas değinmek istediğim nokta Mine Atlı’nın demokrasi üzerine söyledikleri…

Demokrasi sadece Mine Atlı’ya lazım değildir. Veya demokrasi sadece Mine Atlı’nın mağdur olduğunda kullanılacak bir argüman da değildir.

Veya Demokrasi Mine Atlı’ya destek veren siyasetçilerin aynı türden bir davada bize destek vermemeleri de değildir.

Gündem Kıbrıs Web TV ekranlarını veya sayfalarını kullanan bu arkadaşlara çağrım demokrasinin tek taraflı olmadığının farkına varmalarıdır.

Bu yazıyı sadece mahkemeye verildik diye yazmadığımı bu arkadaşların da ara sıra kendi öz eleştirilerini yapmalarını gerektiğini hatırlatmak için yazdığımı da bilmemelerini isterim.