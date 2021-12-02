Aday Olma Yarışı!

Ülke yangın yeri, millet aday olma yarışında.

Bu kadar umursamaz bir toplum, herhalde başka bir yer de bulunmaz.

Piyasalar alt üst, döviz patladı, yerelden genele kriz kapıda. Ama bizim tek derdimiz aday olayımda, biraz daha cebim dolsun.

Bu işi daha önce iyi yapan ve yapmaya aday olan nitelikli kişileri tenzih ederim. Ama seviye neden, nasıl bu kadar düştü anlamış değilim.

Ve maalesef bu seviyesiz yarış hem genelde, hem yerel de var.

Sabah evden erken çıkan, ben adayım diyor.

Neye adaysın be arkadaş? Sorsan bilen yok.

Bunların karşısına geçip; eğitimin, siyas tecrüben, yaptıkların nedir diye soran yok ki!

Etraf şakşakçı dolu.

Bir tarafta sadece seçilme kaygısı yaşayanlar, diğer tarafta krizden nasıl çıkarım politikası geliştirenler var.

Maalesef ülkesi için sıkıntı yaşayanların sayısı az. Krizden nasıl çıkarım çözümleri arayan çok ama çok az.

Buna karşın, daha fazla nasıl koltukta kalırım kaygısı kat kat fazla.

Buraya yazıyorum; ‘’ Deniz Bitti.’’

Bırakın bu işi bilimsel olarak masaya yatıranlar çözsün. Hem yerel de hem genel de sadece siyasi çıkar içinde olanların dönemi bitti artık.

Türkiye’ye laf atarım oy alırım, sahte milliyetçilik yaparım oy alırım, vatan millet politikası yapıp cebe atarım siyaseti artık tutmaz.

Aynı şekilde o Türk, bu Kürt, şu Kıbrıslı işi bitti. Kimse buna kanmaz.

Sizin dönemizde bitti.

Bu memleketi siz ve sizin saçma siyasetiniz kurtaramaz.

Vazgeçin bu sevdadan.

Ben bu ihaneti ne ülkeme, ne de köyüme yapanlara pabuç bırakmam.

Birlik olacağız, uyanık olacağız ve asla ama asla bireysel çıkarcı olmayacağız.

Toplumsal menfaatleri ön planda tutarak bu yosun tutmuş zihniyeti bitireceğiz.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.