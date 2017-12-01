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Adaylar bugün YSK’ya başvuruyor

KKTC’de 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri için milletvekili adayları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruyor.

01 Aralık 2017 Cuma 12:15
Adaylar bugün YSK’ya başvuruyor
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Tuğçe Ülkü Aydın - Gözde Süreç Sar

KKTC’de 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri için milletvekili adayları bugün Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruyor.

YSK’ya ilk başvuruyu saat 09.30’da Demokrat Parti (DP) adayları yaptı. 

Ardından Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ile Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı adayları saat 10.00’da YSK’ya başvuruda bulundu.

YSK’ya “Birlik, mücadele, dayanışma” sloganları atarak gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi adayları da saat 10.30’da başvuru yaptı.

DENKTAŞ

Başvuru sonrasına basına açıklama yapan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Seçim döneminde ümit ederim vatandaşımız kararını açık beyinle verecek imkanı yakalar” dedi.

Bugün YSK’ya başvuru yapan ilk siyasi parti olduklarını vurgulayan Denktaş, sosyal medyada suçlamalar gördüklerini, siyasetin bu noktaya getirilmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

7 Ocak’ta sandıktan kimin kaçıncı sırada çıkacağına, halkın karar vereceğini söyleyen Denktaş, “Biz yaptıklarımızı ve yolumuza nasıl devam edeceğimizi anlatacağız” şeklinde konuştu.

Şu anda milletvekili olan 2 ve 48 yeni adayla seçime gireceklerine işaret eden Denktaş, yenilerin inancı ve özverisiyle seçimi iyi bir noktada birinci parti hedefiyle bitirmek amacında olduklarını söyledi.

Denktaş, temiz bir propaganda süreci temennisinde bulunarak, seçimin hayırlı olmasını diledi.

ÇAKICI

Değişim ve Kurtuluş İttifakı adına konuşan TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı ise, değişim ve kurtuluş sloganıyla 40 yıllık düzeni değiştirmek için 50 adayla bugün başvurularını yaptıklarını söyledi.

Çakıcı, 50 adaylarının hepsinin iyi insanlar olduklarını, bir meslek grubunun ağırlığını taşımadıklarını ifade etti.

Çakıcı “Bizi birleştiren proje ve manifestomuzdur” şeklinde konuşarak, ittifaklarının 7 Ocak’tan sonra oluşacak hükümetin kilit partisi olacağına inanç belirtti.

İZCAN

Değişim ve Kurtuluş İttifakı adına söz alan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, ülkenin artık yönetilemez duruma geldiğini savunarak, “Ülkede hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal aldı başını gidiyor” dedi.

Değişim ve dönüşüm için ortak bir mücadele verdiklerini ifade eden İzcan, halkı bu değişim için sandığa gitmeye çağırdı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, başvuru sonrasında basına yaptığı kısa açıklamada, ülke halkının gelecek kuşaklar için son derece önemli ve kritik bir seçim dönemine girildiğini söyledi.

Seçimin, ülkeye ve halka hayırlı olma temennisinde bulunan Erhürman, “CTP birliktir, bütünlüktür, mücadele bugünden itibaren daha da yükselerek başlamıştır” dedi.

YSK’ya 11.00’de Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 11.30’da Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve 14.00’de de Halkın Partisi adayları başvuru yapacak.

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Son Güncelleme: 01.12.2017 12:22
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