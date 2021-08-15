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Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan'a sığındı. Bu kaçışın adından çok sayıda eleştiri alan Gani, "Taliban beni uzaklaştırmayı başardı, tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm" dedi.

15 Ağustos 2021 Pazar 23:34
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Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'den ilk açıklama: Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldı. Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, kaçma nedenlerini anlattı.

Sözlerine "Sevgili yurttaşlar" diye başlayan Gani, "Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim" dedi.

"GİTMESEYDİM ŞEHİRDE İNSANİ FELAKET YAŞANACAKTI"

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti" ifadelerini kullanan Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"KABA KUVVET MEŞRUİYET KAZANDIRMAZ"

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu" ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

"TALİBAN ARTIK YENİ BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYA"

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, "Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok" şeklinde konuştu.

Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 15.08.2021 23:55
Anahtar Kelimeler:
AfganistanGaniTalibanKabil
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