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Afrika davası sürüyor

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı

27 Aralık 2018 Perşembe 18:39
Afrika davası sürüyor

(Kamalı Haber) - Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde görevli Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nuri Erişgin ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Naciye Derin Işıkören’i tanık olarak dinletti.

Savcı Ergin Atıcı’nın tanığı olarak Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nuri Erişgin’i dinletti. Nuri Erişgin, Afrika gazetesinde yayınlanan karikatürle ilgili hazırladığı raporu mahkemeye emare olarak sundu. Afrika Gazetesi’nde yayınlanan karikatürde kişilik hakkı ihlali olduğunu ileri süren Erişgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına karşı bir saldırı olduğunu ve karikatürü iğrendirici bulduğunu söyledi. Avukat Mine Atlı, tanığı sorguladı. Mine Atlı, tanığa, raporunda yer alan siyasi aktörlerin eleştirilere karşı daha hoşgörülü olmaları gerektiği görüşüyle mahkemede söylediklerinin farklı olduğunu ve çeliştiğini iddia etti. Prof Dr. Nuri Erişgin, bu iddiaya karşı olarak,  siyasilerin provoke edici yayınlara karşı daha hoşgörülü olması gerektiğini ancak bu karikatürde insan hakkı ihlali olduğunu ileri sürdü. Avukat Mine Atlı, bir yayın dolayısıyla bir kişinin özgürlüğünün kısıtlanması ve ceza mahkemesinde yargılamasının hoşgörü örneği olup, olmadığını sordu. Erişgin, hukuk politikasında olmaması gerektiğini söyledi ancak sadece bir siyasinin değil herhangi birinin başına idrar yapılan bir görüntü yayınlanmasının affedilebilir olmadığını ileri sürdü. Avukat Mine Atlı, sanıklara yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli bir müdahale olmadığını savundu.

Savcı Atıcı, tanık olarak Lefke Avrupa Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Naciye Derin Işıkören’i dinletti. Işıkören, konu yayınla ilgili hazırladığı raporu emare olarak sunarak, milliyetçi bir kişi olduğunu söyledi ve foto kolaj olan yayının cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı aşağılayıcı bir tavır içinde olduğunu ileri sürdü. Işıkören, kendisine gösterilen bazı kolajları değerlendirdi. Tanığı sorgulayan avukat Mine Atlı, tanığın taraflı olduğunu savundu.

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Huzurunda duruşmanın ardından Yargıç Cenkay İnan, davayı tanıkların dinlenebilmesine devam etmek üzere 10 Ocak 2019’a saat 13.00’e erteledi.

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Afrika GazetesiŞener LeventAli Osman TabakKarikatür DavasıMahkemeHaberGündemKıbrıs
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