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AK PARTİ KKTC TEMSİLCİLİĞİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

AK Parti KKTC Temsilciliği, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:28
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AK PARTİ KKTC TEMSİLCİLİĞİ KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLADI

AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Sıtkı Öztekin yazılı açıklamasında, tarih boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan, hayatı güzelleştiren ve özel kılanın kadınlar olduğuna vurgu yaptı.

Öztekin, “Aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınlarımızın eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda katılma fırsatı vererek saygı gösterilmesi gerekmektedir” diyerek, sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Öztekin, gün dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın  eşi Sibel Tatar’ın da kadınlar gününü kutladıklarını kaydetti.

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