AK Parti Milletvekili Kuzu: "Tavsiyem, başkanlık sistemine geçmeleridir"

Kuzu, KKTC’de bugün gerçekleşen seçimlerle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 yılda 3 hükümet kurulduğunu hatırlatarak, ‘Tavsiyem başkanlık sistemine geçmeleridir’ dedi.

Kuzu’nun tweet’inde şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, KKTC’de seçim yapıldı. Tek başına hükümet çıkmadı. 4 Yılda 3 Hükümet kuruldu. Belli ki, bu sistem KKTC’de yürümüyor. Tavsiyem Başkanlık Sistemine geçmeleridir. 40 Yıl bu işe kafa yormuş ve Türkiye’ye gelmesinde adeta mimarlık yapmış bir bilim adamı olarak hizmete hazırım”