AK Parti Milletvekili Kuzu: "Tavsiyem, başkanlık sistemine geçmeleridir"

Kuzu, KKTC’de bugün gerçekleşen seçimlerle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 yılda 3 hükümet kurulduğunu hatırlatarak, ‘Tavsiyem başkanlık sistemine geçmeleridir’ dedi.
Kuzu’nun tweet’inde şu ifadelere yer verildi:
“Bugün, KKTC’de seçim yapıldı. Tek başına hükümet çıkmadı. 4 Yılda 3 Hükümet kuruldu. Belli ki, bu sistem KKTC’de yürümüyor. Tavsiyem Başkanlık Sistemine geçmeleridir. 40 Yıl bu işe kafa yormuş ve Türkiye’ye gelmesinde adeta mimarlık yapmış bir bilim adamı olarak hizmete hazırım”
Doğru bir yaklaşım. Sistem değişmeli artık. 4 senede 3 seçim olurmu. Ekonomimiz bunu kaldıramaz. Derhal başkanlık sistemine gitmeliyiz!!!
Sayin Kuzu.KKTC,yi bu gibi islere bulastirmayiniz.Baskanlik sistemi olan ulkeleri biliyoruz.ucuruma bilerek gitmek bizim halkimiza fayda getirmez.