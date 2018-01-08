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AK Parti Milletvekili Kuzu: "Tavsiyem, başkanlık sistemine geçmeleridir"

KKTC’de gerçekleşen erken genel seçim sonuçlarına bir yorum da AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’dan geldi...

08 Ocak 2018 Pazartesi 00:12
AK Parti Milletvekili Kuzu: "Tavsiyem, başkanlık sistemine geçmeleridir"
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Kuzu, KKTC’de bugün gerçekleşen seçimlerle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 yılda 3 hükümet kurulduğunu hatırlatarak, ‘Tavsiyem başkanlık sistemine geçmeleridir’ dedi.

Kuzu’nun tweet’inde şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, KKTC’de seçim yapıldı. Tek başına hükümet çıkmadı. 4 Yılda 3 Hükümet kuruldu. Belli ki, bu sistem KKTC’de yürümüyor. Tavsiyem Başkanlık Sistemine geçmeleridir. 40 Yıl bu işe kafa yormuş ve Türkiye’ye gelmesinde adeta mimarlık yapmış bir bilim adamı olarak hizmete hazırım”

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Battal Gazi 2018-01-08 01:24:31

Doğru bir yaklaşım. Sistem değişmeli artık. 4 senede 3 seçim olurmu. Ekonomimiz bunu kaldıramaz. Derhal başkanlık sistemine gitmeliyiz!!!

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Alpay Baykurt 2018-01-08 02:15:11

Sayin Kuzu.KKTC,yi bu gibi islere bulastirmayiniz.Baskanlik sistemi olan ulkeleri biliyoruz.ucuruma bilerek gitmek bizim halkimiza fayda getirmez.

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