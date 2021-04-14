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Akademik takvim yeniden düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini açıkladı...

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:24
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Akademik takvim yeniden düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

“Sendikayla istişare ederek karar verdik”

Bakan, yeniden düzenlenen Akademik Çalışma Takvimi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okulların 2020-2021 Akademik Çalışma Takvimi’nde Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile her zaman olduğu gibi istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Ortaokullar, Liseler, Kolejler ve Özel Okullarda uygulanacak 2020 - 2021 takvimi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı resmi web sayfasından yayınlanmıştır.”

Yeni akademik takvimden bazı satırbaşları

Bakan Amcaoğlu, 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takviminin satırbaşlarını şöyle sıraladı:

Tüm 12. sınıf öğrencileri ile uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin yılsonu sınavları 26 Nisan – 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tüm 12. Sınıf öğrencilerinin bütünleme ve sorumluluk sınavları ile uluslararası sınavların not yükseltme sınavları 17 Mayıs – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Tüm ortaokullar ile Liselerin 9., 10., ve 11. Sınıfları için yılsonu sınavları 24 Mayıs – 10 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı 19 Haziran 2021 Cumartesi Günü yapılacaktır. Yerleşme sınavı başvuruları 19 Nisan 2021 Pazartesinden itibaren çevrimiçi olarak Bakanlığın resmi web sayfası üzerinden alınacaktır.

Ortaokullar ve 9., 10. Ve 11. Sınıfların Bütünleme Sınavları 21 – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin Melek Liseleri’ne başvuruları 21 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Ortaokullar için diploma törenleri 22 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin giriş sınavları 28 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Liselerin diploma törenleri 28 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Melek Liseleri dahil tüm okullarda öğrenci kayıtları 28 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarımızda yaz tatili 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaktır.

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarımızda 2021 – 2022 Öğretim Yılı 7 Eylül 2021 Salı günü başlayacaktır.

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