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AKANSOY: “HER ŞEY YASAL DÜZENLEMELERLE YAPILMALIDIR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 09:48
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AKANSOY: “HER ŞEY YASAL DÜZENLEMELERLE YAPILMALIDIR”

Acil Durum Hastanesi konusunda açıklamalarda bulunan Akansoy, “Bakan Pilli bize bu hastanenin açılacağını söylemişti.

Bu hastane bizim için bir artı değerdir, kazanımdır. Ancak bu hastanenin vizelendirilmesi ile ilgili bir durum ortaya çıktı.

Yasa gereğince bu hastane kaçak konumundadır.

O yüzden vizelerinde bir sıkıntı yaşanıyor. Hiçbir plan ve proje olmadığından dolayı bize verilemiyor.

Devlet, Mimar ve Mühendisler Odası’na baskı yapıyor, ancak ne üzerinden verilecek bu.

Oraya elektrik ne üzerinden verilecek? Dolayısıyla artık bunları yasalara göre şekillendirmek lazım.

Bir an önce bir plan proje çıkmalıdır. Cezaevi’nin de aynı sıkıntısının olduğunu öğrendik. Ancak Sayın Baybars, ‘geç de olsa projelerin geldiğini’ söyledi” dedi.

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