"Akaryakıt sektöründe rekabet ortamı yaratılmalı"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de akaryakıt sektöründe rekabet ortamının yaratılmasına yönelik hükümetin bir takım çalışmalar yaptığını açıkladı.

Arıklı, KKTC’deki akaryakıt pazarının şu an iki şirket tarafından paylaşıldığına işaret ederek, “biz rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2 fazla şirketin olmasının piyasaya denge ve kalite getireceği şüphesizdir” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, dün Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal başkanlığındaki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Erhan Arıklı’ya heyet tarafından akaryakıt sektöründeki sıkıntıların aktarıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Birlik Başkanı Çağdal, akaryakıt sektöründe bulunan 148 benzin istasyonunun “devlet adına birer vergi veznesi olarak görev yapmakta” olduğunu ifade ederek, bakanlık tahtında bir tüzük çıkarılarak, akaryakıt istasyonlarının niteliklerinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Arıklı’nın hükümetin akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıların farkında olduğunu ve sorunlara çözüm arayışı içerisinde olduğunu ifade ettiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC’de akaryakıt pazarı 2 şirket tarafından paylaşılmaktadır. Dağıtım şirketi bazında rekabet olmadığından dolayı kurumsal destek de bayilere verilmiyor. Güney’de Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor, bu da beraberinde rekabeti getirmektedir. Bizde rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında ikiden fazla şirketin olmasının piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir.”

Akaryakıt sektörü için planlanan otomasyon sistemi çalışmalarına devam edildiği bilgisini de veren Bakan Erhan Arıklı açıklamada şu şekilde konuştu:

“Ülkemize 2 noktadan yakıt girişi ve çıkışı vardır, bu noktalar Kalecik’teki, K-PET (Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.) ve ALPET tesisleridir. Bu 2 noktanın öncelikle otomasyona kavuşması bizler için ivedilikle yapılması gereken işlerin başında gelmektedir.”

Açıklamada, Bakan Arıklı’nın, ayrıca Benzinciler Birliği ile görüştükleri konuların daha kapsamlı bir toplantında ele alınması için çağrıda bulunacağı da belirtildi.