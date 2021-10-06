Akaryakıta 49 kuruş zam!

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı.

Bakanlar Kurulu, Gazyağına 70 kuruş zam yaparken, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 98 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Euro Diesel 49 kuruş zamlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni fiyatlar 6 Ekim 00.01 itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre, 7.35TL’den satılan 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 7.84 TL, 7.50 TL’den satılan 98 Oktan Kurşunsuz Benzin 7.99 TL, 6.81 TL’den satılan Euro Diesel 7.30 TL, 6.57 TL’den satılan Gazyağı ise 7.27 TL’ye yükseldi.