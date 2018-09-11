Akaryakıta peş peşe gelen zamlar, satışları azalttı

HAVADİS'ten Ali Elmas'ın haberine göre, Zamlardan etkilenen vatandaş benzin istasyonlarına girmekten korkar oldu

“İŞLER DÜŞTÜ”: Mağusa’da benzin istasyonu işletmecileri akaryakıta yapılan 55 kuruşluk zammın vatandaşın yakıt kullanımında tasarruf yapmasına neden olduğunu kaydetti. Akaryakıt zammından benzinciler de şikayetçi. Üst üste yapılan zamlar nedeniyle vatandaş istasyona uğramaya korkar oldu

“RUM MÜŞTERİ DE AZALDI”: Mağusa’da benzin istasyonu işletmecileri ve çalışanları, akaryakıt fiyatlarına son yapılan 55 kuruşluk zammın ardından KKTC’den akaryakıt alan Rum müşteri sayısında da düşüş olduğunu kaydetti

“EN UCUZ BENZİN KKTC”: Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal: Türkiye, İngiltere ve Güney Kıbrıs’a oranla pompada en uygun yakıt KKTC’de. Ancak KKTC’de vatandaşın gelir seviyesi daha düşük, dolayısıyla zamlar olumsuz etki yarattı

Akaryakıt zammından benzin istasyonları da nasibini aldı. Mağusa’da bulunan benzin istasyonlarının işletmecileri ve çalışanları, akaryakıt fiyatlarının dövize endeksli olduğunu belirterek, üst üste yapılan zamlardan benzincilerin de memnuniyet duymadığını kaydetti.

Akaryakıt zammının vatandaşın bütçesine ve benzincilerin satış oranlarına etkisini değerlendiren benzin istasyonu işletmecileri ve çalışanları, Ağustos ayında akaryakıta yapılan 55 kuruşluk zammın ardından benzin satışlarının düştüğünü ifade etti.

Benzinciler, akaryakıta yapılan son zamdan sonra KKTC’den yakıt alan Rum müşterilerinin sayısında da ciddi bir düşüş olduğunu dile getirdi.

“Zamda rekor kırıldı”

Havadis’e konuşan benzinciler, dövizdeki artış devam ettikçe akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek “Önümüzdeki günlerde akaryakıta ciddi oranda bir zam daha yapılması çok mümkün” dedi.

“Akaryakıta yapılan 55 kuruşluk zammı “rekor” olarak nitelendiren benzinciler, “55 kuruş zam KKTC’de bir rekor, daha önce tek seferde bu kadar fazla zam olmadı” diye konuştu.

Benzin istasyonu işletmecileri ve çalışanları, üst üste yapılan zamlar nedeni ile halkın yakıt harcamalarında kısıtlama yaptığını zamların devamı halinde ülkede araba kullanımının ciddi ölçüde azalacağını kaydetti.

Çağdal: Pompada en uygun yakıt KKTC’de

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Havadis’e yaptığı açıklamada TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ile akaryakıt zammının da kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Ağustos ayında yapılan 55 kuruşluk zam ile KKTC’de 1 litre benzinin 4.95 TL’ye yükseldiğini söyleyen Çağdal, zamma rağmen, Türkiye, Güney Kıbrıs ve İngiltere’ye oranla pompada en uygun yakıtın KKTC’de olduğunu söyledi.

Levent Çağdal, “benzinin litresi Türkiye’de 6.87 TL, Güney Kıbrıs’ta 1.34 Euro (10 TL), İngiltere’de ise 1.35 Sterlin (11 TL). Fiyatlara bakıldığı zaman aslında pompada en uygun yakıt KKTC’de ancak ülkemizde gelir seviyesi bu ülkelere oranla daha düşük olduğundan KKTC’de halk, yapılan zamlarla artan fiyatlardan olumsuz etkileniyor.

“ Herşeyimiz ithal ve dövize endeksli”

Levent Çağdal, KKTC’de önemli tüketim ürünlerinin hemen hepsinin ithal olduğunu dolayısıyla dövizdeki artışın bu ürünlerin tüketiciye satış fiyatına direkt yansıdığını ifade etti.

Çağdal, “Akaryakıt zammı nedeni ile benzincilerin çoğunluğunun satışlarında ciddi düşüş olduğunu belirtti. Çağdal, “Akaryakıt zammı, elektrik zammı, çalışanların giderleri derken benzin istasyonlarının maliyetleri katlandı. KKTC’de yaşayan halk, zamlar nendi ile yakıt alımında tasarruf yaparken Rum müşteri sayısında da düşüş oldu. Bugün petrol istasyonlarının birçoğu mali açıdan zor bir dönemde” diye konuştu.

“Vergi ve KDV indirimi yapılmalı”

Çağdal, bu zor dönemi ancak tüm sektör ve yöneticiler ile birlikte bir araya gelerek, çözümler üreterek ve dayanışma içerisinde atlatmanın mümkün olduğunu söyledi.

Levent Çağdal, ülkede dövize endeksli ürünlerin fiyatlarındaki artışını dengelemek için vergi ve KDV indirimi yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Benzinciler ne dedi?

Can Canova:

“Elektrik zammı, akaryakıt zammı, gıdada temel tüketim maddelerine yapılan zamlar derken vatandaşın beli iyice büküldü. Akaryakıta üst üste yapılan zamlar, halkı daha fazla kemer sıkmaya mecbur etti. İnsanlar artık mecbur olmadıkça hususi arabalarını kullanmıyorlar. Müşteri sayısı düştü, zamlardan önce 50-100 TL’lik yakıt alanlar yapılan son zammın ardından 20-30 TL’lik yakıt almaya başladı. Birçok kişi akaryakıt zammından benzincileri sorumlu tutuyor, fiyatları bizlerin arttırdığını sanıyor. Oysa artan fiyatlar nedeni ile satışlarımızda düşüş olduğundan bizler de mağduruz.”

Murat Orman:

“Yaklaşık 15 yıldır benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyorum. Bugüne kadar 1 yıl içerisinde akaryakıta bu kadar sık zam yapıldığına şahit olmadım. Bir defada 55 kuruş zam da ilk kez yaşanan bir durum. 55 kuruşluk zam adeta bir rekor. Geçmişte 15 litre benzin 50 TL iken bugün 10 litre benzin 50 TL. Doğal olarak akaryakıt zammına halkın tepkisi büyük. İnsanlar artık yakıt harcamalarında daha tasarruflu. Birçok kişi mümkün olduğunca arabasını kullanmıyor, birçok kişi de 50 TL’lik değil de artık 20-30 TL’lik benzin alıyor. Vatandaşın mecburi tasarrufu doğal olarak bizim de satışlarımızı olumsuz etkiliyor. Ülke bütünü ile yangın yeri.”

Musa Mirillo:

“Akaryakıtta 55 kuruşluk zam bu ülkede rekor. Daha önce tek seferde 55 kuruşluk bir zam yapılmadı. Dolayısıyla akaryakıt zammından hem vatandaş hem de benzin istasyonları olumsuz etkilendi. 50 TL’lik benzin alan bir kişi yapılan son zamdan sonra 30 TL’lik yakıt almaya başladı. Birkaç benzin istasyonu Rum müşterilerinden kazanıyordu şimdi Rum müşteri sayısında da azalma oldu. Gelecekten endişeliyim. Bizi kısa ve uzun vadede maalesef güzel günler beklemiyor.”