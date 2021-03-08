Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nden baş sağlığı mesajı

04 Mart 2021 tarihinde , Bitlis Tatvan’da meydana gelen, içlerinde değerli büyüğümüz, ağabeyimiz 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu yüreğimizi dağlayan helikopter kazasında 11 askeri personel şehit olmuş, iki personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Erbaş Ailesi olarak;

Bu elim kaza nedeniyle bizleri bizzat arayan, mesaj gönderen, sosyal medya hesaplarından paylaşan ve baş sağlığı dileyen tüm Kıbrıs Türk Halkına yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ahmet Erbaş – MHP Kütahya Milletvekili / Vedat Erbaş – Pasha Grubu Yönetim Kurulu Başkanı / Akdeniz Karpaz Üniversitesi / Pasha Grup