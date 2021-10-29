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AKEL, “artık yeter” diyerek protesto düzenliyor

Pandora Papers nedeniyle BBC, The Guardian gibi büyük yabancı basın organlarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis için “The offshore president” sıfatı kullanmakta olduğuna dikkat çeken AKEL, “vatanımızı uluslararasında utandırıyorlar, artık yeter” sloganı ile yarın Rum Başkanlık Sarayı önünde büyük bir miting düzenliyor.

29 Ekim 2021 Cuma 12:49
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AKEL, “artık yeter” diyerek protesto düzenliyor
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Haravgi, Güney Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesi’nin önceki günkü toplantısında, devlet kurumlarının (Başsavcılık, Sayıştay başkanlığı, v.b) Pandora Papers araştırması konusunda “yetkisizlik” belirttiklerine işaret ederek Anastasiadis’in, Avrupa Parlamentosu’nun kesin kararına karşın skandalla ilgili araştırmaları kontrol etmek istediğini, skandalın üstünü örtmeye çalıştığını savundu.

Habere göre AKEL çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla yarın (30 Ekim Cumartesi) saat 10.30’da Başkanlık Sarayı önünde “ülkenin itibarını ve hukuk devletini” savunmak üzere “vatanımızı uluslararasında utandırıyorlar, yolsuzluğa ve müdahaleye müsamaha yok, artık yeter” sloganıyla miting düzenleyecek. AKEL, mitinge katılımı sağlamak amacıyla katılımcıları saray önüne taşımak üzere Güney Kıbrıs’ın her yerinden otobüsler kaldıracak.

Fileleftheros ise Rum Başkanlık seçimi, adaylar, ittifaklar ve güç dengeleriyle ilgili görüntünün halen kaygan zeminde olmasına karşın siyasi gündemin ana eksenlerinin şekillendiğini ve ses tonlarının yükselmeye başlamasıyla bir erken seçim sahnesi oluşturmakta olduğu yorumunda bulundu. 

Gazete “Pandora Papers ile Vuruyorlar” başlıklı haberinde Meclis Kurumlar Komitesi’nin önceki günkü toplantısında AKEL’in ve Ekologlar’ın “Pandora Papers” skandalı nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e ve DİSİ’ye yönelik yoğun eleştirilerde bulunduğunu yazdı.

İlgili komitenin önceki günkü ilk toplantısında “kurumların” skandalla ilgili “denetleme yapmaya kayıtsız kalmasının, skandalın ülkedeki boyutunu gösterdiğini” yazan gazete, skandalın siyasi rengi de olduğuna işaret etti. Anastasiadis’in bir sonraki komite toplantısına katılarak hem AKEL ve Ekologlar tarafından şahsına ve DİSİ’ye yönelttiği eleştirilere, hem de gelecek toplantıda yöneltilecek soru ve eleştirilere cevap vermeye çalışacağı kaydedildi.

Gazeteye göre skandalla ilgili yayımladıkları açıklamalarda AKEL ve Ekologlar, Anastasiadis’in istifa etmesini istedi. DİKO, sert eleştiriler yöneltmesine rağmen Anastasiadis’in istifasını talep etmekten kaçındı.  

Anahtar Kelimeler:
Pandora PapersNikos Anastasiadis
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