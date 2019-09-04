AKEL Genel Sekreteri Kiprianu'dan Akıncı ve Anastasiadis'e çağrı

Kiprianu, Kıbrıs sorununun çözümüne müzakerelerle varılacağı konusunda tarafların on yıllardır hemfikir olduklarını ve eğer müzakereler olmazsa ülkenin aşamalı bir biçimde taksime sürükleneceğini ifade etti. Müzakereler yeniden başladığında da büyük güçlüklerin olacağına işaret eden Kiprianu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekeceğinin altını çizdi. Andros Kiprianu, müzakereler başladığı takdirde AKEL’in yine yapıcı olarak hareket edeceğini ve Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına olumlu katkıda bulunacağını dile getirdi.