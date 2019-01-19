AKEL, Niyazi Kızılyürek’i aday gösterdi

AKEL Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada; AKEL Merkez Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantısında 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için partinin aday listesini belirlediği kaydedildi
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adayları: (alfabetik sırayla)
• Yorgos K. Yeorgiu
AKEL-Sol-Yeni Güçler Larnaka Milletvekili, Filolog, 55 yaşında
• Dr. Hrisantos Yeorgiyu (Athos)
Bağımlılıklara Karşı Koyma Merkezi Başkanı, 48 yaşında
• Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek
Akademisyen, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü, 59 yaşında
Hukukçu, Avrupa Parlamentosu’nda asistan, 35 yaşında
• Marina Nikolau
Siyasal Bilimci, Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Solu Grubu’nun Sekreterya üyesi, 32 yaşında
• Neoklis Silikiotis
Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Makine Mühendisi, 59 yaşında
AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adaylarının resmi sunumu 26 Ocak 2019 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Hilton Park Oteli’nde gerçekleştirilecektir.