AKEL, Niyazi Kızılyürek’i aday gösterdi

AKEL Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada; AKEL Merkez Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantısında 26 Mayıs 2019 Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için partinin aday listesini belirlediği kaydedildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

AKEL-Sol-Yeni Güçler’in adayları: (alfabetik sırayla)

• Yorgos K. Yeorgiu

AKEL-Sol-Yeni Güçler Larnaka Milletvekili, Filolog, 55 yaşında

• Dr. Hrisantos Yeorgiyu (Athos)

Bağımlılıklara Karşı Koyma Merkezi Başkanı, 48 yaşında

• Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek

Akademisyen, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü, 59 yaşında



• Yorgos KukumasHukukçu, Avrupa Parlamentosu’nda asistan, 35 yaşında• Marina NikolauSiyasal Bilimci, Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşil Solu Grubu’nun Sekreterya üyesi, 32 yaşında• Neoklis SilikiotisAvrupa Parlamentosu Milletvekili, Makine Mühendisi, 59 yaşındaAKEL-Sol-Yeni Güçler’in adaylarının resmi sunumu 26 Ocak 2019 Cumartesi sabahı saat 10.00’da Hilton Park Oteli’nde gerçekleştirilecektir.