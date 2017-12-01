Akıncı: “3’lü Kararname Sistemi mutlaka değişmeli”

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3’lü kararname sisteminin mutlaka değişmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kurumlara başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada, hükümette olduğu dönemde 3’lü kararname sisteminin değişmesi için çaba gösterdiğini hatırlatarak 7 Ocak’taki seçimin ardından oluşacak hükümetin bu konuda gerekli adımları atması temennisini dile getirdi.

“KHK KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL TAŞLARINDAN”

KHK’nın kamu yönetiminin temel taşlarından olduğunu vurgulayan Akıncı, kamu düzeninin işleyişinin, kamu görevi yerine getirenlerin liyakatine ve herkesin layıkıyla uygun mevkiye gelmesine bağlı olduğunu hatırlatarak bu açıdan KHK kararlarının büyük önem arz ettiğini belirtti.

“3’LÜ KARARNAME SİSTEMİNDE ÖLÇÜ KAÇTI”

Öteden beri 3'lü kararname sisteminin değişmesi gerektiğini savunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı hükümette olduğu dönemde bunun için çaba gösterdiğini hatırlattı.

3'lü kararname sisteminde ölçünün kaçtığını ifade eden Akıncı, teknik daire müdürlüklerine yapılacak atamaların KHK yoluyla yapılması gerektiğini anlattı.

Mustafa Akıncı, bir bakanın en yakın çalışma arkadaşlarını, kendi müsteşarını, kendi özel kalem müdürünü seçmesinin doğal olduğunu ancak Tapu Dairesi, Su Dairesi, Orman Dairesi gibi yerlere yapılacak atamaların meslekten yetişerek gelen kişiler arasından KHK tarafından belirlenmesinin daha akılcı olduğunu söyledi.

Bunun için siyasi irade gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Ocak’ta oluşacak yeni meclis ve yeni hükümetin bu konuda gerekli adımları atması temennisini dile getirdi.

Akıncı, 3’lü kararnamelerin sadece mali yönden değil siyasi yönden de büyük ağırlık yarattığını vurguladı.

KAYRAL: “KHK’YA GÜVEN SAĞLANDI”

KHK Başkanı Kamil Kayral da görüşmede yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya toplumu ve devleti ilgilendiren, toplum nezdinde yankı uyandıran konularla ilgili gerek sözlü gerek yazılı bilgileri verdiklerini anlattı.

Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın görev ve sorumlulukları arasında kamu işlerinin doğru gitmesini gözetlemek ve değerlendirmek de bulunduğunu dile getiren Kayral, bu çerçevede tüm kamu kuruluşlarının Cumhurbaşkanı’na bilgi vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kayral Cumhurbaşkanı’na bilgi vermelerinin bağımsızlıklarıyla ilgisi olmadığını da vurguladı.

“KHK’YA GÜVEN SAĞLANDI"

Göreve geldiklerinde KHK’ya güvenirlik sağlamayı misyon edindiklerini ve bunu başardıklarını anlatan Kayral, bu güvenin devamını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.