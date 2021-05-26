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Akıncı, Adalı cinayetine ilişkin olarak bir açıklama yaptı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin olarak bir açıklama yaptı

26 Mayıs 2021 Çarşamba 20:31
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Akıncı, Adalı cinayetine ilişkin olarak bir açıklama yaptı

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1996 yılında faili meçhul bir cinayete kurban giden gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin olarak sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Akıncı, “25 yıl önce Kutlu Adalı hunharca katledildiği zaman, bunun düşünce ve fikrin susturulmasına yönelik siyasi bir cinayet olduğu saptamasında bulunmuştuk; bunun yeraltı örgütü işi olduğu ve aydınlatılması için sadece Kıbrıs’taki yöneticilere değil Türkiye yönetimlerine de sorumluluk düştüğünü belirtmiştik” dedi.

Akıncı, “Aradan yıllar geçtikçe bu konuda toplumsal bir yüzleşmeye ihtiyacımız olduğu, karanlık güçler deyip arkasını getiremediğimizi, elde delil olmayınca belki daha açık konuşulamadığını ama hemen herkesin bu cinayetin arkasındaki güçleri tahmin edebildiğini söyleyegeldik” ifadelerini kullandı.

“YENİ BULGULAR IŞIĞINDA SONUNA KADAR GİDİLEREK BU CİNAYET HER YÖNÜYLE AYDINLIĞA KAVUŞTURULMALIDIR”

Mustafa Akıncı, şu anda gelinen noktaya işaret ederek, “Bu cinayeti, benzeri bir çok cinayetteki gibi, Türk devleti adına görev yapmakla yetkili kılınmış canavar ruhlu faşistlerin Türkiye’nin yeraltı - mafya örgütleri ile iş birliği içinde işledikleri yapılan açıklamalardan ortaya çıkmış bulunuyor. Artık tahmin değil yüzleşilmesi gereken gerçekle karşı karşıyayız. Bu vahşetin hesabı verilmelidir. Yeni bulgular ışığında sonuna kadar gidilerek bu cinayet her yönüyle aydınlığa kavuşturulmalıdır” şeklinde konuştu.

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4. Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıKutlu Adalı
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