AKINCI: “ANASTASİADİS BİZİM KARŞIMIZDA RAHAT DEĞİLDİ”

GÜNDEM KIBRIS

Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+1 gayrı resmi toplantısını yorumlayan Akıncı, “Günün sonunda Crans Montana’ya giderken, enine boyuna oturuldu konuşuldu. Türkiye’de gerekli esnekliği gösterdi. Ancak Crans Montana’dan sonra uygulanan siyasete baktığımızda, BM parametrelerini çöpe atalım siyaseti yanlıştır. Sıkıntı BM parametreleri değildir, Rum liderin önceden anlaştıklarını, inkar etmesidir. Şimdi biz Anastasiadis’e yeni fırsatlar veriyoruz. Bizde gerçeğe dönüş ve tutarlı bir siyaset sağlanmazsa, orada politikamız sırıtacak ve Anastasiadis çok rahat bir konumda hissedecek kendini. Bizim karşımızda rahat değildi, rahat olamazdı. Çünkü siyasi eşitliğin bütün koşullarını kabul etmek zorundaydı. Süreçlere Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı, 25 Kasım 2019 belgesine girdi. Yani adım adım kaçamayacağı bir düzenleme oluşmaktaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devletli çözüm” açıklamalarını da yorumlayan Akıncı, “Bunu gerçekleştirebilecek bir konjonktür yoktur. Bugün ben baktığımda geleceğe, görebileceğim ölçüde KKTC’nin resmen tanınma olasılığı sıfırdır. Kaldı ki Türkiye’nin de böyle bir gündemi yok. Crans Montana’dan sonra bu bana da söylendi” dedi.