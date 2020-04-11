Akıncı, Anastasiadis ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, aralarındaki diyaloğu sürdürme kararlılığını ifade eden liderler, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin çalışmalarının sürekliliğinin önemini bir kez daha teyit ettiler.

Anastasiadis, sağlık komitesi çerçevesinde ele alınan ihtiyaçlardan biri olan korona virüs tedavisinde kullanılan ve Güney Kıbrıs’ta üretilen Chloroquine / Klorokin ilacından 2 bin adetin, ayrıca bir miktar korunma giysisinin Kıbrıs Türk tarafına önümüzdeki hafta iletileceği bilgisini verdi.

Görüşmede AB’den talep edilen malzeme ve ekipmanlar konusunun da daha erken sonuçlanması için çalışmanın sürdürülmesi de kararlaştırıldı.