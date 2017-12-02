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Akıncı, Atalasa’daki kazılar konusunda BM Barış Gücü’nden yardım istedi

Akıncı, BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a Rum tarafının “öldüğü bilinenler” kapsamında tek taraflı yürüttüğü kazılara ilişkin mektup gönderdi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:27
Akıncı, Atalasa’daki kazılar konusunda BM Barış Gücü’nden yardım istedi
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adadaki BM Barış Gücü’nden, Rum tarafının Atalasa Psikiyatri Hastanesi’nde yürüttüğü kazılarla ilgili irtibat sağlanması ve işbirliği koşullarının tesis edilebilmesi için devreye girmesini istedi.

Akıncı, BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a Rum tarafının “öldüğü bilinenler” kapsamında tek taraflı yürüttüğü kazılara ilişkin mektup gönderdi.

“GEREKLİ KATKIYI KOYMAYA HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Rum tarafındaki Atalasa Psikiyatri Hastanesi’nin avlusunda gömülü olduğu düşünülen beş Kıbrıslı Türkün kimliklerinin tespit edilebilmesi ve kalıntılarının yakınlarına ulaştırılabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının gerekli katkıyı koymaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetimi ile bu özel duruma ilişkin irtibatın sağlanması ve işbirliği koşullarının tesis edilebilmesi amacıyla adada bulunan BM Barış Gücü’nün devreye girmesi yönündeki talebini aktardı.

“İNSANİ KONUDA GEREKLİ ADIMLAR ZAMAN KAYBEDİLMEDEN ATILMALI”

Anılan Kıbrıslı Türklerin naaşlarının, dini vecibelerine göre ve uygun çerçevede gömülmelerinin önemine işaret eden Akıncı, adadaki iki taraf için de oldukça hassas olan bu insani konuda gerekli adımların zaman kaybedilmeden atılmasını istedi.

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