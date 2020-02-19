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Akıncı canlı yayında açıkladı

Akıncı kendisi haricinde herkesin davetli olduğu bir toplantının düzenlenmesinin anlamının açık olduğunu vurguladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 20:14
Akıncı canlı yayında açıkladı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 3 tv kanalından ortak yayınlanan canlı yayında Maraş konusunda yaptığı açıklamada konunun kişisel değil uluslararası bir durum olduğunu söyledi. Akıncı konuyla ilgili değerlendirmelerde önceliğin Maronit konusuna verildiğini Maraş'ın daha sonra ele alınacağı konusunda uzlaşı sağlandığını anlattı. Akıncı hazırlıkların yapılması konusunda hazırlık yapılmadan hükümetin envanter açıklaması yaptığını belirtti. Kendisi haricinde herkesin davetli olduğu bir toplantının düzenlenmesinin anlamının açık olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Maraş'ın BM denetiminde eski sakinlerinin kullanımına açılması karşılığında hava ve deniz ulaşımında ambargoların kaldırılması söyleminin ne KKTC'de ne Türkiye'de karşılık bulduğunu belirtti. Konuya bütünlüklü çözüm çerçevesinde bakıldığını ifade eden Akıncı ne yapılacaksa BM ile çatışmamak gerektiğinin altını çizdi. Akıncı Maraş'ın yılanlara çıyanlara ev sahipliği yapmasını istemediğini de vurguladı .

Akıncı, Maraş'ın Türk yönetiminde açılması fikrinin çözüme bir katkı sağlamayacağını söylemlerde tutarlılık gerektiğini belirtti. Hükümetin bu konuda kafasının karışık olduğunu kaydeden Akıncı Kıbrıs konusunu ilgilendiren her konuda Cumhurbaşkanı makamının söz sahibi olduğunu belirtti. Akıncı seçim dönemi yaşananları bulanıklık olararak değerlendirdi.

Akıncı, Hükümet ve Türkiye'nin Maraş konusunda seçimden önce yeni bir adım atmasını temenni etmediğini belirtti . Akıncı, Kıbrıs'ta son noktayı Türkiye ile diyalog içinde Kıbrıslıların koyabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının geri dönülemez bir yola girildiğini artık görmesi gerektiğini söyleyerek onları motive edecek önemli unsurun şu anda yaşananları görmesi olacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 19.02.2020 21:46
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıSeçimMaraş AçılımıKapalı Maraş
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Ahmet asan 2020-02-19 21:17:04

Anla artik istenmiyorsun cik git artık

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Bokh 2020-02-19 23:05:02 @Ahmet asan

Sen nerden geldin da kovan başganı. Asıl sen git ülkene

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Kibris kibris 2020-02-19 22:51:26

Buyuk insan.konusmasinda net.kimseyi asagilamayan,herseyi gercegiyle anlatti...ezbercilere ders olsun

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