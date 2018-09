Akıncı: Çözüm inancımız devam ediyor

Önümüzdeki hafta New York’ta Kıbrıs konusunda yapılacak görüşmelere işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının çözüm inancını yitirmediğini söyledi…Akıncı “Çabalarımızı sürdüreceğiz, umarım karşılıksız kalmaz ve yeni bir adım atılır”dedi.

Yeni Adli Yılın açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni adli yıla bu yıl da her yılki sorunlarla girildiğini belirterek “Bina, personel eksikliği, artan dava sayısı ile yıllar geçiyor ama sorunlar değişmiyor”dedi.

Meydana gelen döviz krizi ile bu yıl mahkemelerin yükünün artacağına da vurgu yapan Akıncı, bu konuda herkese büyük görev ve sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Yıpranan bazı mahkeme binaların tadilatının acil olduğuna değinen Cumhrubaşkanı Akıncı, “fiziki olarak yıpranmışlık önemli değil, önemli olan mahkemelerin manevi olarak yıpranmamasıdır.Manevi yıpranmışlık mahkemelere güveni kaybettirir”dedi.

Bu konuda herkese büyük görev ve sorumluluk düştüğünün altınız çizen Cumhrubaşkanı Akıncı, her adli yıl açılışının BM Genel Kurul açılışı arifesine denk düştüğünü hatırlattı.

Kıbrıs konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorunuyla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve yetkilileri ile ikili temasların devam ettiğini hatırlattı ve gelecek hafta New York’a yapacağı temaslara değindi.

BM Genel Sekreteri’nin, temsilcisinden alacağı rapor ışında değerlendirmelerini tüm taraflarla paylaşmak isteyeceğini ifade eden Akıncı, “BM Milletler Genel Sekreteri’nin bizimle görüşmesi 29 Eylül olarak belirlendi”dedi.

Kıbrıs Türk tarafının defalarca çözümden yana olan tavrını koruduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı olarak hep çözümden yana olduk ve yeri geldikçe bunu kanıtladık.Cenevre ve Crans Montana’da da bunu kanıtladık..Kıbrıs Türk tarafının çözüm inancı devam ediyor.Kıbrıs sorununun 50’inci yılı doldurduğu yılda tecrübelerden çıkan sonuçlar vardır”dedi.

Cumhrubaşkanı Akıncı “Çabalarımızı sürüdeceğiz, umarım çabalarımız karşılıksız kalmaz ve yeni bir adım atarız” ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de, yargının yeni adli yıla bina eksikliği, personel azlığı ve artan dava sayısıyla girdiğini yineledi. Kamuda sorunların çözümü için adım atılması gerektiğini ifade eden Şefik, “ davalarıda artış var, ülkede meydana gelen ekonomik durum nedeniyle mahkemeler daha fazla görev düşüyor”dedi.