Akıncı: İklim değişikliğine karşı elbirliği ile mücadele etmeliyiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, “İklim Değişikliği” eğitimi verilen Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu ile Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve eşi, okullara gelişinde, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu Müdürü Zekiye Yoncacı, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşıladı. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Güzel okulunuzu ve güzel çocukları ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, iklim değişikliği konusunda aldıkları eğitimle ilgili öğrencilere sorular sordu, çocuklar da öğrendiklerini anlattı.

Enerji, su tasarrufu ve iklim değişikliği farkındalığı üzerine çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, çocuklardan, okulda öğrendiklerini evlerinde ve ilerleyen yaşamlarında da uygulamalarını istedi. “İklim değişikliğine karşı elbirliği ile mücadele etmeliyiz, çünkü bunu yapmazsak, güzel dünyamızı kaybederiz, başka dünya yok” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı. Avustralya’da günlerdir süren yangına dikkat çekerek, çevre felaketlerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların bugün öğrendiklerinin geçmişte tam olarak uygulanmaması ve iklim değişikliği sonucu bugün felaketlerin yaşandığını anlattı. İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi, TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitaplar dağıtıldı.

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile işbirliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek. “İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu ve Akdoğan İlkokulu’nda verilmişti.

EMT/CB Basın