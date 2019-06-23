Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme

Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”

Cumhurbaşkanı Akıncı Hisarköy’ü Ziyaret Etti...

23 Haziran 2019 Pazar 14:53
Akıncı: “Kadının emeği ödenemez”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hisarköy’ü ziyaret ederek köy halkıyla sohbet etti ve güncel konularla ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Hisarköy Spor Kulübü’nde bölge halkıyla sohbetin ardından, eşi Meral Akıncı ile birlikte bu yıl on beşincisi düzenlenen Hisarköy Köy Kadın Kursu Sergisi açılışına katılarak 18 kursiyerin 9 ay boyunca ürettiği işleri ziyaret etti. 

Akıncı, burada yaptığı konuşmada köy kadın kursu sergisindeki her bir işin ince düşünce ve alın teri ürünü olduğunu belirterek, sergide bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve köy kadın kursuna katılan tüm kursiyer ve eğitmenleri kutladı.

“Kadının emeği bu ülkede ödenmez” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadının üretiminin içinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Serginin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, eşiyle birlikte Şili’den gelen dans ekibinin dans gösterisini izledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı AkıncıHisarköyHisarköy Köy Kadın Kursu SergisiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 285 Mezun Verdi
YDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 285 Mezun Verdi
Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak
Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak
Esentepe’de balya yüklü tır yandı!
Esentepe’de balya yüklü tır yandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim