Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Akıncı ve Anastasiadis telefonda görüştü

Görüşmenin konusu karşılıklı geçişlerdi

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:53
112 Okunma
Akıncı ve Anastasiadis telefonda görüştü

GÖRÜŞMEDE, KARŞILIKLI GEÇİŞLERİN AŞAMALI OLARAK YENİDEN BAŞLAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı geçişlerin aşamalı olarak yeniden başlamasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, iki lider, öncelikle, Güney’de çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, KKTC’de çalışıp Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları KKTC’de olan Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve diğer insani durumlardan dolayı geçiş yapacaklarla ilgili prensipte anlayış birliği sağladı. 
İlk aşamada, yukarıda belirtilen kategorideki kişilerin araçla geçiş yapılabilecek noktalardan geçişi ile Güney’de eğitim gören ve Ledra Palace geçiş kapısını kullanan öğrencilerin de yine bu kapıyı kullanmaları yönünde hemfikir olundu.


RUM TARAFI GÜNEY’DE ÇALIŞAN, EĞİTİM VE TEDAVİ GÖREN KIBRISLI TÜRKLERİN GEÇİŞLERİNİN 8 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLAMASINI ÖNGÖRÜYOR
Anastasiadis Rum tarafı olarak, söz konusu kategorilerde yer alanların geçişlerinin 8 Haziran 2020 itibariyle başlamasını öngördüklerini ve Güney’e ilk geçişlerinde sunulmak üzere son 3 gün (72 saat) içerisinde yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını gösteren belge aranmasını, sonrasında ise Güney’e geçişlerde Rum makamlarınca rastgele testler yapılmasını düşündüklerini ifade etti. 
Görüşmede ayrıca, BM gözetiminde toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve Rum liderin bir temsilcisinin katılımıyla toplanması ve epidemiyolojik duruma göre tüm geçişlerin normale dönmesini teminen bundan sonra atılacak adımların yol haritasının belirlenmesi hususunda mutabık kalındı.
 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Hükümet ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan parti başkanları ile yapacağı toplantıda Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktaracak ve  geçişler konusunda alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 2020-05-21 17:06:08

akıncı tamamen karşıya geçiş yapabilir. tutan yok. hatta deniz ötesi başka bir ada ülkesi ingiltereye de kesin geçiş yapabilir yine sakınca yok. lakin burada durdukça daha çok tehlike saçıyor.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Misafir Avatar
yurttaş 2020-05-21 17:18:18 @mehmet

Mehmet, sen beyin özürlü müsün?

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Uyuşturucu etkisiyle kaza yaptı
Uyuşturucu etkisiyle kaza yaptı
Çalıştığı marketten 398 TL çaldı
Çalıştığı marketten 398 TL çaldı
Polis şüphelendi takip etti...
Polis şüphelendi takip etti...
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim