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Akıncılar yanmaya devam ediyor!

Bugün saat 14.20'de Akıncılar'da başlayan yangın devam ediyor...

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:57
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Akıncılar yanmaya devam ediyor!

Akıncılar köyünde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle devam ediyor.

Elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu çıkan yangında, köy halkının ekinleri yanıyor.

Üreticiler emeklerinin boşa gittiğini belirtirken, 22 kök bağ asma, 3 adet badem, 5 adet zeytin apacı ve yaklaşık 3 bin balya yandı.

Polis Basın Subaylığı’nın bugün gün içerisinde yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“Bugün saat 14:20 sıralarında, Akıncılar köyünün ağıllar bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana geldi.  Yangın itfaiye ve belediye ekipleri ile belde halkı müdahale etti.  Yangın sonucu 2560 adet rulo balya ile 22 kök bağ asma, 3 adet badem ve 5 adet zeytin ağacı yandı.”

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
AkıncılarYangın
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