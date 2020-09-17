Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs sorunu çözümü ve müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamada, 2017 yılında Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nda tüm fırsatların Kıbrıs Rum tarafından tepildiğini belirterek, “Biz de bundan sonra yeni bir müzakere sürecinde artık federasyon temelinde konuşmayacağımızı söylemiştik. Bunu hem biz, hem de Sayın Akıncı Konferans kapanmadan önce dile getirmiştik” dedi.

Kıbrıs Konferansının başarısızlığa uğramasının sebebinin Rum tarafının Türk tarafının eşitliğini tanımaması olduğunu herkes tarafından bilindiğini ifade eden Aksoy, “Rum tarafı. Doğalgaz konusunda olduğu gibi refahı paylaşmak istememiştir” ifadelerini kullandı.

50 yılı aşkın müzakere sürecinde, federal çözümle ilgili tüm ayrıntıların görüşüldüğüne vurgu yapan Aksoy, “Bundan sonra bize göre federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır. Siyasi eşitliğin kabul edildiğine dair öne sürülen tüm unsurlar muğlaktır. İçi boştur” diye konuştu.

Crans Montana’dan bu yana geçen sürede Rum Yönetiminin doğal kaynakların paylaşımı konusunda da olumlu en ufak bir adım atmadığına dikkat çeken Aksoy, “Bu durumda yeni bir müzakere süreci başlaması söz konusu olduğu takdirde, her şeyden önce diğer seçeneklerin ele alınması icap eder. Bizim söylediğimiz de budur” dedi.

Artık adadaki gerçeklerin ve egemen eşitlik temelinde bir çözümün konuşulmasının zamanın geldiğini söyleyen Aksoy, bugün yaptığı açıklama ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dünkü ifadelerinin bu çerçeve içinde değerlendirilmesini istedi.