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AKTUĞ: “LAPTA AŞEVİ SICAK YEMEK SUNMAYA BAŞLIYOR”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

09 Şubat 2021 Salı 11:17
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AKTUĞ: “LAPTA AŞEVİ SICAK YEMEK SUNMAYA BAŞLIYOR”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.
Bölgedeki aşılama çalışmalarını da değerlendiren Aktuğ, “Testlerimizle taramamıza devam edeceğiz. Dilerim pozitif vakaya rastlamayız. Böylesi bir süreçte temaslı takiplerini de yapmamız lazımdır. Random testlerle bu uygulamayı yapmayı planlıyoruz. Lapta ve Çamlıbel sağlık ocaklarımızda aşılamalarımıza devam ediyoruz.Biz aşılarımıza devam ederken, herkes de kendi tedbirlerini almalı” dedi.
Lapta’da başlayacak olan “Herkes tabağını alsın gelsin” kampanyası hakkında da bilgi veren Aktuğ, “Lapta Aşevi konusunda çalışmaya başlıyoruz. ‘Herkes tabağını alsın gelsin’ dedik. Gönüllü insanlarımız ve hayırsever insanlarla bu projemizi de hayata geçiriyoruz. 250-300 tabak arası sıcak yemek çıkarmayı planlıyoruz. İnsanlar gelip kendi kaplarıyla yemeklerini alacak. Gelemeyecek olanlara da biz kendi araçlarımızla sıcak yemeklerini ulaştıracağız. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Katkı koyan tüm gönüllülerimize ben yürekten teşekkür ediyoruz” dedi. 

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