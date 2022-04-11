Aktunç: “Bize 2,3 TL'ye verilen suyun 7-8 TL'ye çıkacağından bahsediliyor ”

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LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Aktunç, “Türkiye’den gelen suyu 2.3 TL’ye alıp 6.5 TL’ye satıyoruz. Yakın bir zamanda bize 2.3 TL’ye verilen suyun 7-8 TL’ye çıkacağından bahsediliyor. Eğer böyle bir şey olursa halk çok ezilecek. Yüzde 20 oranında yer altında kaçak su var. Belediyelerin birçoğu alt yapıda sınıfta kaldı. LTB’nin de alt yapısı tamam değil. 22 yıldır belediye meclis üyesiyim. Su borularını yenilemekle ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Alt yapının yeniden elden geçirilmesi gerekmektedir. Drenaj borusu olmayan çok yer var. Kaldırımlar tamam değil. Geçmişten bugüne belediye başkanlarımız kendi plan projelerini uyguladılar ve onun haricinde ellerini taşın altına koymadılar” dedi.