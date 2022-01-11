Aktunç: “Kimseye gebe kalmak istemiyorsak, ekonomimizi güçlü bir şekilde yapılandırmalıyız”

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili adayı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ adlı programa katıldı.

Aktunç, “Geniş pencereden bakamıyoruz... Gerek çevre gerek sağlık gerekse turizm olsun bizim sürdürebilir bir yapıya ulaşmamız gerekiyor. Çevrenin küçük sorunu, büyük sorunu vardır diye düşünmüyorum. Çevre gerçekten başlı başına büyük bir olaydır. Çevre bakanlığının oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz, DP’nin bunu oluşturmak için iradesi vardır” dedi.

"Her şeyin başı eğitim" diyen Aktunç, “Gençleri ve çocukları eğitirsek, çevredeki birçok sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Aktunç, “Bu çocukları eğitebilirsek bir yere varabileceğimizi düşünüyorum. Algı neyse gerçek odur” diyerek, çevrenin bir evrensel olay olduğunu ve kucaklanması gerektiğine dikkat çekti.

Aktunç, “Her şeyin başı ekonomidir. Bazı gerçekleri düşünerek konuşmalıyız. Bizim bir fonumuz var ve onu doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu ülke kendi ayakları üzerinde durmak istiyorsa bunun en önemlisi turizmdir, turizm de çevresiz olmaz. Turizm ve çevreyi birlikte düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Biz eğer bir şekilde kimseye gebe kalmak istemiyorsak, kendi ekonomimizi güçlü bir şekilde yapılandırmalıyız” diyen Serhan Aktunç, şöyle devam etti:

“Çevreyi koruyacağız ancak bunu yasa çerçevesinde yapacağız. Yasalarımızı ve tüzüklerimizi doğru yaparak yapacağız. Çevre ve turizmin bütünlük olarak düşünülmesi gerekir, en önemli başlangıç noktası da eğitimden geçer.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI