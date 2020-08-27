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Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen Akü hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Halit Atila ve Fırat Güner mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:32
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Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen Akü hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Halit Atila ve Fırat Güner mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan Zanlı-1 Halit Atila ve zanlı-2 Fırat Güner’in Sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25.08.2020 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi 10.Sokak No:38 adresinde Zanlı-1 Halit Atila ve Zanlı-2 Fırat Güner’in işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Sıtkı Öztekin’in yaptığı Kulcem Garaj isimli işletmenin güneyinde bulunan boş arazi içeresinde tamirat maksatlı kilitsiz halde park edilmiş Toyota Corolla, Mitsubishi Canter, İsuzu Elf van ve Ford transit marka araçların toplamda 2 bin 600 TL değerindeki 4 adet aküyü sirkat ettiğini belirtti.

Polis,  meselenin polisin bilgisine 26.08.2020 tarihinde geldiğini ve zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. 

Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti. 

Polis, ayni gün 4 adet sirkat edilen akünün Zanlı-1'in tasarrufunda bulunmuş olup emare olarak zapt edildiğini anlatı.  Polis, zanlı-1 Halit Atila’nın çalışma izinli olduğunu, zanlı Fırat Güner’in 11.08.2020 tarihinde KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla yasal statülerini de dikkate alarak, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.

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