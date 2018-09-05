Alemdar’dan Vakıflar’a teşekkür ziyareti

Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi’nin imamı Şakir Alemdar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret ederek, Vakıflar İdaresi’nin yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, Benter’e çalışmaları hakkında bilgi de veren Alemdar, ziyaret anısına, Benter’e Hala Sultan Tekkesi’nin tuvale basılmış fotoğrafını takdim etti.