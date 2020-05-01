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Alevkayası'nda izinsiz kazı

İzinsiz kazı yapan üç kişi mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

01 Mayıs 2020 Cuma 12:03
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Alevkayası'nda izinsiz kazı

Alevkayası’nda izinsiz olarak yaptıkları tarihi eser kazısında buldukları eserleri yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruflarına geçiren zanlılar Sedat Çuhadar, Özcan Atılgan ve Ömer Biçen ek tutukluluk süresi talebi ile bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis, zanlılar Sedat Çuhadar, Ömer Biçen ve Özcan Atılkan’ın 28 Nisan tarihinde Girne'de Alevkayası mevkinde meydana gelen “Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu ve İzinsiz Kazı Yapmak" meselesi ile ilgili olarak methaldar olduklarını belirtti.

Polis,  28.04.2020 tarihinde Girne'de Alevkayası mevkiinde Girne'de sakin Sedat Çuhadar (E-38/Şoför), Özcan Atılgan (E-51/Şoför) ve Ömer Biçen’in (E-52/Boyacı) tasarruflarında bulundurdukları kazma ve küreklerle yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın kazı yapıp, yapmış oldukları kazı neticesinde eski eser nitelikli 45 parçadan oluşan eski eser elde etmişlerdir.

Polis, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyon neticesinde suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların kazı yaptıkları yerde 25 adet, zanlı Özcan Atılgan’ın evinde yapılan aramada ise 20 parça eski eser nitelikli parçaların bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. 

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlılar işlemiş olduğu suçu itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın devam ettiğini, zanlıların tasarrufunda tespit edilen eski eser nitelikli parçaların değer tespitinin yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki etme olasılığı olduğunu söyleyerek,  tahkikatın salimen yürütülebilmesini sağlamak maksadı ile 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti. 

Yargıç, zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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