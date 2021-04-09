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Alexander Satlaev mahkemeye çıkarıldı

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev itham edildi.

09 Nisan 2021 Cuma 17:22
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Alexander Satlaev mahkemeye çıkarıldı

(KAMALI HABER)

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fusün Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevke Gazi’nin huzurunda tecavüz suçlarından itham edilen sanık için barodan atanan bir avukat da hazır bulundu.

Sanık, 2019 yılında Girne’de 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği, cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği gerekçesiyle itham edildi.

Sanık, darp, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarının hiçbirini kabul etmedi.

Mahkeme, sanığın davasını soygun suçundan da itham edilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

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