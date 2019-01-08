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Ali Ayhan cezaevine gönderildi

08 Ocak 2019 Salı 15:09
Ali Ayhan cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Evinde yapılan aramada 47 gram uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Ali Ayhan dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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Narkotik şubesinde görevli polis, 04 Ocak 2019 tarihinde, saat 21.50-22.25 saatleri arasında, K.Kaymaklı’da zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, 47 gram 187 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bir gram ağırlığında tütün ile karışık 552 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 28 Aralık’ta 100 gram olarak ithal ettiğini, bir miktarını henüz tespit edilemeyen şahıslara sattığını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını ve TC vatandaşı olan zanlının KKTC’de turist statüsünde olduğunu kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Ali AyhanLefkoşa Kaza MahkemesiUyuşturucuTutuklamaCezaeviHaberGündemKıbrıs
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cansu 2019-01-08 15:29:10

yapmayın Allah için şunlara turist demeyin artık.

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