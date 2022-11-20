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Ali Hacıoğulları hayatını kaybetti

K.T Elektrik Kurumu duayenlerinden olan uzun yıllar Elektrik Kurumunda usta başı olarak çalışmış ve ekibi tarafından sevilen Ali Hacıoğulları yaşamını yitirdi.

20 Kasım 2022 Pazar 15:18
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Ali Hacıoğulları hayatını kaybetti



Aslen Gönyeli'li olup Kanlıköy'de ikamet eden ve sevilen Ali HACIOĞULLARI'nı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Cenazesi 21 Kasım 2022 tarihinde (Pazartesi) Gönyeli Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Gönyeli kabristanlığına defnedilecektir.

Mekanı cennet olsun.

Eşi: Zühre HACIOĞULLARI

Evlatları: Osman Zorlu - Nuray Hacıoğulları
Ömer - Filiz Hacıoğulları
Emete - Hüseyin İkinci
Zafer Yılmaz - Ferda Hacıoğulları/9
Havva - Ayhan Başak
Mehmet - Seniha Hacıoğulları

Gündem Kıbrıs olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 20.11.2022 16:27
Anahtar Kelimeler:
Ali HACIOĞULLARIVefat
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