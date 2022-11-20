Ali Hacıoğulları hayatını kaybetti

Aslen Gönyeli'li olup Kanlıköy'de ikamet eden ve sevilen Ali HACIOĞULLARI'nı zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Cenazesi 21 Kasım 2022 tarihinde (Pazartesi) Gönyeli Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Gönyeli kabristanlığına defnedilecektir.
Mekanı cennet olsun.
Eşi: Zühre HACIOĞULLARI
Evlatları: Osman Zorlu - Nuray Hacıoğulları
Ömer - Filiz Hacıoğulları
Emete - Hüseyin İkinci
Zafer Yılmaz - Ferda Hacıoğulları/9
Havva - Ayhan Başak
Mehmet - Seniha Hacıoğulları
Gündem Kıbrıs olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.