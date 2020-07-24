Ali Kişmir: "Tek kelle yetmedi"

“Jet Krizi” olayı sonrasında fatura Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e çıkarılmıştı...

Özersay istemiş, Tatar da Üstel’in kellesini almıştı!..

Oysa işin içerisinde;

-Bakanlar kurulunun tamamı...

-Üst düzey yetkililer

Ve her taşın altından çıkan Merit Otel vardı!..

Sonuç olarak hükümet tek kelle alarak bu olayı kapattı!..

Peki, yaşanan bu skandaldan ders çıkaran veya “Büyük bir yanlış yaptık, bir daha yapmayalım” diyen oldu mu?

Yani demem o ki, Üstel görevden alınca sorun çözüldü mü?

-Hayır!..

Daha bu skandalın toplumsal etkisi geçmeden çok daha vahimi yaşandı!..

-Türkiye’den bir iş insanı özel jeti ile ülkemize geldi...

-PCR testi yaptırttı...

-Test sonucunu beklemek üzere kalacağı Merit Otel’e özel araçla götürüldü...

-Fakat gelin görün ki adam test sonucunu beklemeden 6 Merit çalışanı ile temas etti, kumar oynadı ve oteli gezdi!..

Daha da vahimi, testi pozitif olan bu adamı tedavi etmeden kendi isteğiyle geldiği özel jet ile ülkesine gönderdiler!..

Dünya Sağlık Örgütü’nün “kesinlikle Covid olan bir insanın tedavi edilmeden ülkeden ayrılmasına izin vermeyiniz” tavsiyesini dikkate almadılar!..

Hatta bırakınız ülkeden ayrılmasına izin vermeyi, bu kişinin karantinadan dahi çıkarılmaması gerekirken hükümet kendi koyduğu kuralları bir kez daha yandaş sermaye için ayaklar altına aldı!..

Şimdi soru şu;

-Bu kişi test sonucu çıkana kadar odasında bekleyeceğine yönelik taahhütte bulunmasına rağmen kuraları ihlal etmiştir. Kuralları çiğneyen bu kişi hakkında neden yasal işlem başlatılmadı ve neden ceza alması gereken bu insanı ödüllendirip ülkesine geri gönderdiniz?

-Bu adamın yerinde maddi durumu zayıf bir Suriyeli insan olsa yine aynı muameleyi yapacak mıydınız?

-Diğer bir soru ise, bu kişinin kaldığı oteli neden hala daha karantinaya alıp kapatmadınız?

Şahsen ben sosyal medya üzerinden orada tatil yapan en az üç ailenin fotoğraflarını gördüm!..

-Neden bu otele kimse dokunamıyor?

Bir çağrı da buradan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’e yapıyorum!..

Lütfen siz olsun bu olaylara bir el atınız!..

Bir otel yüzünden tüm otellere karşı toplumda güvensizlik başlamıştır!..

Uçuşların başlamasına madem kefil oldunuz bu olaylar karşısında da ses çıkartmak durumundasınız!..