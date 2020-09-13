Ali Pilli : 20 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1996 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
13 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1996
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20
Ülke dışından gelen vakalar : Yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :17
Yerel vakalar :3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 142.280
Toplam Vaka Sayısı: 593
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 331
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 258
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 158
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok