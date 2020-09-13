Ali Pilli : 20 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1996 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

13 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1996

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen vakalar : Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :17

Yerel vakalar :3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 142.280

Toplam Vaka Sayısı: 593

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 331

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 258

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 158

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok