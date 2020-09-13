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Ali Pilli : 20 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

13 Eylül 2020 Pazar 19:26
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Ali Pilli : 20 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1996 olduğunu, 20 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

13 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1996

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20 

Ülke dışından gelen vakalar : Yok 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :17

Yerel vakalar :3 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 142.280

Toplam Vaka Sayısı: 593 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 331  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 258    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı:  158  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 13.09.2020 19:29
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