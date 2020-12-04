Ali Pilli: “3 gün kuralını ihlal edenler ‘sınır dışı’ edilecek”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak artan Koronavirüs vakaları nedeniyle gerekli tedbir ve önlemlerin alınacağını ifade etti.

Üç günlük girişlerin ekonomiye katkı sağladığını da söyleyen Pilli, risk olduğunu fakat çok az olduğunu belirterek kişilerin kendilerine düşen görevi yerine getirmediğini, bu yüzden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

"3 GÜN KURALINA UYMAYAN KİŞİLER 'SINIR DIŞI' EDİLECEK"

Pilli, 3 gün kuralına uymayan kişilerin, ‘sınır dışı’ edileceğini, bir daha ülkeye giremeyeceklerini ardından merkezi karantinaya alınarak cezai işlem uygulanacağını da açıkladı.

Tüm kurum ve kuruluşlarla bir haftadır bu konu üzerinde konuşulduğunu belirten Ali Pilli, bahsi geçen yasal işlemlerin uygulanacağını aktardı.

Teorikte alınan bazı kararların pratikte sıkıntı yaratması nedeniyle bazı kuralların değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Pilli, “Bazı net kararlar alacağız… Kontrol amaçlı bazı tedbirleri arttırmaya da başladık” dedi.

Bütün sorumluluğun sadece Sağlık Bakanlığı’nda olmadığını da ifade eden Pilli, herkesin kendisine düşen görevi yapmakla sorumlu olduğunu ve birlik beraberlik içerisinde bazı kararların üretilmesi gerektiğini vurguladı.

“ÖNLEMLERİ ARTTIRMAYA BAŞLADIK”

Dünya genelindeki vakalarda ciddi bir şekilde artış olduğunu aktaran Pilli, ülkeye gelen kişilerde daha fazla pozitif vaka çıkması gerektiğini ifade ederek bağlantı olduğunu söyledi.

Pilli, “Önlemleri arttırmaya başlamıştık. Arttırmaya devam edeceğiz. Ülke içerisinde yayılmasını önlüyoruz…” sözlerini kullanarak önlemlerin daha da arttırılmaya devam edileceğini yineledi.

Temaslı takip ekibinin çok iyi çalıştığını, vakaların kaynaklarının ve temaslılarının bilindiğini dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, “Ülkemizin sağlığı için Koronavirüsün yayılmaması için gereken neyse yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gerekli makamlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Pilli, bugün ve yarın toplantıların devam edeceğini ancak ekonomiye darbe vurmadan önlemlerin alınacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün Ulaştırma ile Maliye Bakanlarıyla toplantı yapılacağını dile getirdi.

“1500 – 2000 İŞÇİ ÜLKEYE KARANTİNALI GİRİŞ YAPACAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, narenciye üretimi için ülkeye gelecek olan 1500 – 2000 işçinin karantinalı giriş yapacağını dile getirerek herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

İşçilerin karantinasız girmesi halinde bir bulaş olabileceğini söyleyen Ali Pilli, bu durumun toplamayı durduracağını ifade ederek işçilerin 1 hafta içerisinde giriş yapacaklarını aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI