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Ali Pilli: 32 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:" Toplam 2254 test yapıldı, 32 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

12 Eylül 2020 Cumartesi 20:34
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Ali Pilli: 32 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2254 olduğunu, 32 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.


Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 14 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

12 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2254

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32

Ülke dışından gelen vakalar : 3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar :15

Yerel vakalar :14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı:5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı : 140.284

Toplam Vaka Sayısı: 573

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 326  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı :135  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 12.09.2020 20:36
Yorumlar
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Cyprus mood 2020-09-12 21:31:48

Sadece suat günsel ve yakındoğu da ki pozitif test vaka sayısı bunun 4 katı.

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