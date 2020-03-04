Ali Pilli canlı yayında açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, iki toplumlu sağlık komitesinin kararı üzerine sınır kapılarına kurulan termal kameraların kaldırıldığını açıklayarak, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin aldığı sınır kapılarının kapatılması kararının korona virüsüyle alakalı değil tamamen siyasi nedenlerle olduğunu savundu.

Bakan Pilli, yangında hasar gören cihazların eski model cihazlar olduğunu açıkladı.

“Yanan cihaz 10 yıllık bir cihazdı ve değeri 1 milyon TL’ydi. Şimdi muadili olan yeni cihazın fiyatı ise 4-5 milyon TL. Tabi ki sigorta bize yanan cihazın değerini ödeyecek ama biz ikinci el bir cihaz değil yeni bir cihaz alacağız.

Bizim yardım kampanyası başlatmamızın nedeni bu” diyen Ali Pilli, “Yangın çıktığı anda hastanede yatan 291 hastamız vardı. Hastalarımızın zarar görmeden tahliye edilmesine yardımcı olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

Tahliye sırasında 3 hastamızı kaybetmenin acısını ise derinden hissediyoruz. O kadar insanı zarar görmeden hastaneden çıkarmak büyük bir mücadeleydi. Aslında gerçekten hastanede yaşanan başarı ve kahramanlık öyküsü var” dedi. Yangının çıktığı yoğun bakım bölümünde 24 hastanın yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğunu dile getiren Pilli, “Eğer gaz, oksijen ve elektrik hatları zamanında kapatılmasaydı çok büyük patlamalar olacaktı. Şimdi 5 TL’lik SMS’e laf edenler var. Vermeyecekseniz vermeyin ama kötü yorum da yapmayın. Ben bu halkın yardımlaşma ve dayanışma ruhu olduğunu biliyorum. Bu hastanenin her kuruşa ihtiyacı var. Toplanacak olan yardımlar sadece yangında hasar gören yerler için değil bir enkaz halinde olan hastanenin yeniden ayağa kaldırılması için kullanılacak. Bağışların kuruşu kuruşuna nereye harcandığını da kamuoyuna açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Ali Pilli, devletten maaş çeken tüm Bakan, milletvekili, müdür, müsteşar ve memurlardan maaş oranına göre cüzi miktarlarda kesinti yapılmasının da gündemde olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 5 ülkeden gelen yolcuların önlem amacıyla ülkeye girişinin durdurulduğuna dikkat çekerek, bu karar kapsamında 9 yolcunun ülkeye alınmadığını hatta kısa bir süre önce 2 çinli iş adamının ülkeye alınmayarak geri gönderildiğini de açıkladı. Bakan Pilli, Şubat tatili amacıyla ülkelerine dönen yabancı uyruklu öğrencilerle üniversitelerin irtibata geçtiğini ve Nisan ayından önce KKTC’ye dönmemeleri uyarısında bulunduğunu da açıkladı. Bakan Ali Pilli, koronavirüsünün Nisan ayı itibariyle etkisini yitireceğine yönelik öngörüsünü de dile getirdi.

Bakan Ali Pilli, mart ayı maaşını Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne bağışlayan doktor Özcan Hüdaverdi'ye canlı yayında teşekkür etti.