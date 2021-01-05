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Ali Pilli: "Halk sağlığı için gereken neyse yapacağız"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlıkta gerçekleşen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, genel bir değerlendirmede bulunduklarını ifade etti. Bakan Pilli, halk sağlığı için gereken neyse yapacaklarını bildirdi.

05 Ocak 2021 Salı 21:56
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Ali Pilli: "Halk sağlığı için gereken neyse yapacağız"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, temas takip ekibi ile bakanlık binasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basına kısa bir açıklama yapan Ali Pilli, vakalarla ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın 7/24 çalıştığını vurguladı.

Pilli bu akşam bazı noktalarda denetim gerçekleştireceklerini de söyledi.

Yılbaşı öncesinde bazı yerlerde yılbaşı eğlenceleri düzenlendiğini ifade eden Pilli, “Yılbaşında da toplanmalar oldu. Halkımız bu konuda duyarlı davranmadı” diyerek ortada ciddi bir durumun olduğunu söyledi.

Üst Kurul kararlarına gelen eleştirileri için ise Ali Pilli, bugüne kadar sağlıkla ekonomiyi beraber götürmeye çalıştıklarını ancak vakalarda artış görüldüğünü anımsattı.

“Yine de dünyaya baktığımızda iyi bir durumdayız” diyen Pilli, Kıbrıs’ın güneyini örnek vererek, “Kapanmaya giden yerler bile vakaları toparlayamadı. Ekonomi her yerde bozuldu. Dünyadaki örneklere bakıldığında geç önlem alanların halen daha koronavirüs belasından kurtulamadığını görüyoruz. Güney Kıbrıs’ta geç önlem alan yerler arasında. İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya da aynı şekilde. Şimdi vakaların önüne geçemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Önlemlerin zamanında alınması gerektiğinin önemini işaret eden Pilli, halk sağlığı için gereken neyse yapacaklarını söyledi. 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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