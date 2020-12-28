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Ali Pilli: "Şubat tatili öne alınabilir"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'olağanüstü' bir durum yaşandığını söyleyerek, Kamu Hizmeti Komisyonu'na çağrı yaptı: Bir an önce yeni hemşireleri istihdam etmemiz lazım. Kaynak: Bakan Pilli: Bir an önce hemşire almalıyız

28 Aralık 2020 Pazartesi 10:22
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Ali Pilli: "Şubat tatili öne alınabilir"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'olağanüstü' bir durum yaşandığını söyleyerek, Kamu Hizmeti Komisyonu'na çağrı yaptı: Bir an önce yeni hemşireleri istihdam etmemiz lazım.

"Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmalıdır" diyen Pilli, "denizde yüzdük, karaya çıkacağız, şimdi yardım istiyoruz. Bu salgını atlatmaya çalışırken, kimse batmamız uğraşmasın" dedi.

Vakalarda bir artış olduğunu belirten Pili, ocak ayı içerisinde aşılamaya başlamak istediklerini söyledi. Ancak Pilli, 'Aşı Eylem Planı' hakkında detay vermedi.

BRT Manşet programında bu açıklamaları yapan Pilli, virüsün insanların hareketi ile bulaştığını dile getirdi.

"Yalnız başımıza bu işler bir yere gitmez, dost birlikler bizi vurmasın" diyen Ali Pilli, özellikle sosyal medyadaki eleştirilerden rahatsızlığını dile getirdi.

"Kimin ne yaptığı bellidir, bizim amacımız sağlıktır" diyen Pilli, yardım çağrısı yaptığını söyledi, amacının suçlamak olmadığını ifade etti.

Pilli, restoranlarla ilgili saat 21.00'e kadar olan sınırlamanın "kapatma" kararı olmadığını, bunun süreli bir karar olduğunu belirtti; "Biz açılışlara da bir yasak koymuştuk, ancak gördük ki, hafta sonu buna uyulmadı."

'Şubat tatilini öne alabiliriz'

Sağlık Bakanı Ali Pilli, okullardaki bulaşın durumuna göre şubat tatilini erkene alabileceklerini, ancak, bunun kesin olmadığını, Eğitim Bakanı ile birlikte çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Yenidüzen

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