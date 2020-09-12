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Ali Pilli : Yerel vakalar ve temaslılar artmış durumdadır

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Pandemi Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve hastalarla görüşüyor.

12 Eylül 2020 Cumartesi 19:27
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Ali Pilli : Yerel vakalar ve temaslılar artmış durumdadır

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Pandemi Merkezi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve hastalarla görüşüyor.

 Pilli, ziyaret öncesi yaptığı açıklamada "Öncelikle sağlık çalışanlarının durumuna bakmak, eksiklerini gidermek ve sorunlarını dinleyip, çözüm bulmak, ayrıca hastaları dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğimi bilmenizi isterim. Tüm doktor ve  hemşire arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hem kendini korumak, hem hastayı tedavi etmek çok zordur. Buradan gönüllü tüm hekim, hemşire ve sağlıkçılara da çağrı yapıyorum, yarın onları Sağlık Bakanlığı’na bekliyorum. Pandemi merkezinde çalışmak isteyen tüm sağlık emekçilerini bakanlığımıza bekliyoruz ... Yerel vakalar ve temaslılar artmış durumdadır. Şu andan itibaren daha da sıkı önlemler alıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp, salgını durduracağız.  Herkes kendine düşen görevi yapmalıdır. Pazartesi günü meclis toplanacak ve yeni yasa geçecektir. Bundan sonra kurallara uymayanlar da cezalandırılacaktır. Her şey kazanılır ama sağlık geri gelmez. Herkesin kendi  önlemlerini almasını ve kurallara uymasını istiyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 12.09.2020 19:33
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