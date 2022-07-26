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Alişan Şan görevi Atun’dan devraldı

UBP Milletvekili Alişan Şan, Maliye Bakanlığı görevini Sunat Atun'dan devraldı.

26 Temmuz 2022 Salı 16:44
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Alişan Şan görevi Atun’dan devraldı
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Maliye Bakanlığı’nda, bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, görevi, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’dan devraldı. 

Devir teslim töreninde Maliye Bakanı bürokratları da hazır bulundu.

Maliye Bakanlığı görevini, sevdiği, geleceği parlak, akıllı ve çalışkan bir kardeşine devretmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sunat Atun, yeni görevinde Alişan Şan’a başarılar diledi; “Allah utandırmasın. Allah bu güzel ekiple başarılı bir dönem geçirmeyi sana nasip etsin. Gerek seni seven bir dostun, ağabeyin olarak, gerekse UBP’nin bir Milletvekili olarak her zaman yanında ve destekçin olacağım” dedi.

UBP’nin uzun zamandır gençleşmeye ciddi derecede ihtiyacı olduğuna işaret eden Atun, özellikle parlamentoda da ki yapıda genç, yetişmiş kişilerin bu görevlere sahip olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Atun, Ünal Üstel kabinesinin 12 Mayıs 2022 tarihinde kurulduğunu, kendisinin de bu kabine de, ikinci kez Maliye Bakanı olarak görev aldığını kaydetti.

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