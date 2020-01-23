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Alkol yine kaza getirdi: 2 yaralı

Gönyeli- Boğaz yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 10:41
Alkol yine kaza getirdi: 2 yaralı

Gönyeli-Boğaz yolunda saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Araçta sıkışan yaralılardan biri Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, Gönyeli- Boğaz anayolu 2-3 kilometreleri arasında dün gece saat 23:10 sıralarında Gönyeli istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (158 mg) seyreden Lefkoşa'da sakin Özge Günbatı (K-24) yönetimindeki PS 800 plakalı Suzuki Alto marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan servi ağacına aracın sol ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, yaralanan Özge Günbatı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Günbatı (K-28) Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
GirneBoğazKazaYaralı
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