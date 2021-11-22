Alkolü sürücü kaza yaptı!

POLİSTEN KAZAYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

21.11.2021 tarihinde, saat 04:30 raddelerinde, Gazimağusa Karpaz Anayolu 13-14 kilometreleri arasında, Funda Garden Center’de, Tuzluca’da sakin Ebru DURAN (K-29) yönetimindeki KB 358 plakalı salon aracı % 126 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu halde, Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametinden doğru seyrederken, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp aracın ön kısmı ile İskele’de sakin Funda PERGAMALI’ya (E-35) ait Funda Garden Center işyeri avlusunda bulunan muhtelif markalarda bisikletlere, saksı içerisinde ve yerde ekili olarak bulunan çiçeklere aracın ön kısmı ile çarpması sonucu hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana gelmiştir.