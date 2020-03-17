Alman Turist Pozitif Çıktı

Salamis Otel'de karantina altındaki Alman turistlerden birine şikayeti üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 7’ye ulaştı.

Salamis Otel'de karantina altındaki Alman turistlerden birine şikayeti üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Bu vaka ile birlikte KKTC'de vaka sayısı toplamda 7 oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte yapılan 3 testten birinin daha pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Ali Pilli, TAK'a yaptığı açıklamada, son koronavirüs vakasının otelinde gözlem altında tutulan bir Alman vatandaşı olduğunu söyledi.