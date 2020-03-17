Alman Turist Pozitif Çıktı

Salamis Otel'de karantina altındaki Alman turistlerden birine şikayeti üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.
Ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 7’ye ulaştı.
Salamis Otel'de karantina altındaki Alman turistlerden birine şikayeti üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.
Bu vaka ile birlikte KKTC'de vaka sayısı toplamda 7 oldu
Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte yapılan 3 testten birinin daha pozitif çıktığını belirtti.
Bakan Ali Pilli, TAK'a yaptığı açıklamada, son koronavirüs vakasının otelinde gözlem altında tutulan bir Alman vatandaşı olduğunu söyledi.
Son Güncelleme: 17.03.2020 09:37
Tedbir almak iyidir hayat kurtarır.Herkes bilinçli davranıp o kıllı egosunu bir tarafa bırakırsa tabi ki
YAPILAN UYARILARA ÖNEM VERİN ARTIK. ÇIKMAYIN O BOK EVİNİZDEN. SİZ RİSKLİ GRUPTA OLMAYABİLİRSİNİZ AMA BİZİM AİLELERİMİZ VAR. AKLINIZI BAŞINIZA ALIN. YARIN ÇOK GEÇ OLACAK.
Almanlar gelmeseydi İngiltere'den gelen gardaşlar yayacaktı coronayı be
Iyi bok!!! Salamis almanlara satti 50 dolara odalar diye memleketin basina gelmeyen kalmadi!!!!!! Bu kadar da olmaz ne guzel temizidi memleket
Eee ne beglerdin yani?Bu gadar çarpık bir düzen yaraddılar o mu düzgün olacağıdı
Şu almanları bir türlü gönderemediniz gitti amk