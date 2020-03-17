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Alman Turist Pozitif Çıktı

KKTC'de vaka sayısı 7'ye yükseldi

17 Mart 2020 Salı 08:33
2752 Okunma
Alman Turist Pozitif Çıktı

Salamis Otel'de karantina altındaki Alman turistlerden birine şikayeti üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 7’ye ulaştı.

Salamis Otel'de karantina altındaki Alman turistlerden birine şikayeti üzerine yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Bu vaka ile birlikte KKTC'de vaka sayısı toplamda 7 oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte yapılan 3 testten birinin daha pozitif çıktığını belirtti.

Bakan Ali Pilli, TAK'a yaptığı açıklamada, son koronavirüs vakasının otelinde gözlem altında tutulan bir Alman vatandaşı olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 09:37
Anahtar Kelimeler:
KKTCCoronavirüsKoronavierüs
Yorumlar
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kıbrıslı 2020-03-17 08:43:42

Tedbir almak iyidir hayat kurtarır.Herkes bilinçli davranıp o kıllı egosunu bir tarafa bırakırsa tabi ki

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MUSTAFA 2020-03-17 09:28:32

YAPILAN UYARILARA ÖNEM VERİN ARTIK. ÇIKMAYIN O BOK EVİNİZDEN. SİZ RİSKLİ GRUPTA OLMAYABİLİRSİNİZ AMA BİZİM AİLELERİMİZ VAR. AKLINIZI BAŞINIZA ALIN. YARIN ÇOK GEÇ OLACAK.

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gardaş 2020-03-17 09:34:16

Almanlar gelmeseydi İngiltere'den gelen gardaşlar yayacaktı coronayı be

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Bahire 2020-03-17 08:44:01

Iyi bok!!! Salamis almanlara satti 50 dolara odalar diye memleketin basina gelmeyen kalmadi!!!!!! Bu kadar da olmaz ne guzel temizidi memleket

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kıbrıslı 2020-03-17 08:53:17

Eee ne beglerdin yani?Bu gadar çarpık bir düzen yaraddılar o mu düzgün olacağıdı

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Hamdi 2020-03-17 09:52:57

Şu almanları bir türlü gönderemediniz gitti amk

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